Барановская показала видео, как сын Аршавина играет в футболке «Спартака»

Арсений Аршавин, младший сын бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, поиграл с теннисным мячом в футболке «Спартака». Соответствующее видео выложила бывшая жена российского футболиста Юлия Барановская.
Ранее сообщалось, что Арсений Аршавин поступил в футбольную академию московского «Спартака».
Арсений — младший сын Андрея Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской. Напомним, бывший игрок «Зенита», ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против Барановской и сможет платить меньше алиментов. Теперь они составят около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.
Андрей Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. После этого нападающий играл за лондонский «Арсенал». С 2012 по 2015 год защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга.
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