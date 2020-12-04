Сергей Семак: болельщики — неотъемлемая часть футбола, и без них он многое теряет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«Конечно, график — сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведём у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.



Сегодня будем решать, кто в каком функциональном состоянии, посмотрим на травмированных игроков: кто из них сможет готовиться, кто не сможет. Это занятие — определяющее для принятия решения, кто появится на поле в завтрашнем матче.



Во-первых, «Урал» гораздо надёжнее стал играть в обороне. Во-вторых, это опытная команда, у которой есть хорошие футболисты, уже опытные, которые умеют и хорошо контролировать мяч, и правильно играть. Очень крепкая команда с точки зрения состава и игры. Посмотрим, нам нужно прежде всего определиться с нашими игроками — с теми, кто лучше готов на данный момент.



Конечно, это грустно — играть без зрителей. Потому что болельщики — неотъемлемая часть футбола, и без них футбол многое теряет», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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