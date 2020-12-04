Сергей Семак: болельщики — неотъемлемая часть футбола, и без них он многое теряет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Конечно, график — сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведём у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.
Сегодня будем решать, кто в каком функциональном состоянии, посмотрим на травмированных игроков: кто из них сможет готовиться, кто не сможет. Это занятие — определяющее для принятия решения, кто появится на поле в завтрашнем матче.
Во-первых, «Урал» гораздо надёжнее стал играть в обороне. Во-вторых, это опытная команда, у которой есть хорошие футболисты, уже опытные, которые умеют и хорошо контролировать мяч, и правильно играть. Очень крепкая команда с точки зрения состава и игры. Посмотрим, нам нужно прежде всего определиться с нашими игроками — с теми, кто лучше готов на данный момент.
Конечно, это грустно — играть без зрителей. Потому что болельщики — неотъемлемая часть футбола, и без них футбол многое теряет», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 4 декабря 2020
-
16:28
-
16:22
-
16:07
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:14
-
15:06
-
14:53
-
14:52
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:33
-
14:32
-
14:30
-
14:11
-
14:04
-
14:04
-
13:58
-
13:50
-
13:12
-
13:06
-
12:55
-
12:34
-
12:22
-
12:01
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:24