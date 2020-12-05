Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти — о матче с «Бёрнли»: Саутгейт должен быть доволен игрой вратарей

Анчелотти — о матче с «Бёрнли»: Саутгейт должен быть доволен игрой вратарей
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1).

«Мы не очень довольны результатом, но в целом матч был довольно хорошим. Начало встречи с нашей стороны было ужасным.

Был ли фол перед тем, как мы забили гол? Конечно, нет.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен быть доволен — оба вратаря действовали очень хорошо. Уверен, что увидел хороший настрой в своей команде. Каждый матч труден.

Пикфорд сегодня очень хорошо справился с обязанностями. Джордан вернулся. Сегодня была трудная игра для нашего нападения, но в нужный момент Калверт-Льюин оказался на высоте. Матч с „Бёрнли“ был трудным, но в целом он был хорош. Хочу похвалить и Ришарлисона — бразилец сыграл хорошо», — цитирует итальянского специалиста BBC.

Видео единственного гола «Эвертона» в матче

Подопечные Карло Анчелотти набрали 16 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (5) — на 19-м месте.

«Бёрнли» и «Эвертон» разошлись миром в стартовом матче 11-го тура АПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020