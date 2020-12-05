Анчелотти — о матче с «Бёрнли»: Саутгейт должен быть доволен игрой вратарей

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:1).
«Мы не очень довольны результатом, но в целом матч был довольно хорошим. Начало встречи с нашей стороны было ужасным.
Был ли фол перед тем, как мы забили гол? Конечно, нет.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен быть доволен — оба вратаря действовали очень хорошо. Уверен, что увидел хороший настрой в своей команде. Каждый матч труден.
Пикфорд сегодня очень хорошо справился с обязанностями. Джордан вернулся. Сегодня была трудная игра для нашего нападения, но в нужный момент Калверт-Льюин оказался на высоте. Матч с „Бёрнли“ был трудным, но в целом он был хорош. Хочу похвалить и Ришарлисона — бразилец сыграл хорошо», — цитирует итальянского специалиста BBC.
Видео единственного гола «Эвертона» в матче
Подопечные Карло Анчелотти набрали 16 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (5) — на 19-м месте.
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