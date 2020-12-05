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Впервые за 15 лет «Манчестер Сити» не сделал ни единой замены в матче АПЛ

Впервые за 15 лет «Манчестер Сити» не сделал ни единой замены в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не совершил за матч ни одной замены.

Как сообщает Opta Sport, с «горожанами» в английской Пермьер-лиги это случилось впервые с 2 апреля 2005 года. В той игре «Манчестер Сити» руководил Стюарт Пирс, ныне работающий в тренерском штабе «Вест Хэм Юнайтед».

В матче забитыми мячами отметились вингер Рахим Стерлинг и полузащитник Кевин Де Брёйне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 18 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и поднялся на четвёртое место в АПЛ
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