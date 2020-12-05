Дубли Ларссона и Понсе — в видеообзоре матча «Спартак» — «Тамбов»

«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Красно-белые открыли счёт на 27-й минуте — Лукас Айртон с левого края сделал передачу вперёд, Алекс Крал в штрафной ушёл от соперника и сделал передачу в центр, Джордан Ларссон сыграл на опережение и в касание вогнал мяч в сетку ворот.
На 61-й минуте Ларссон влетел в штрафную и пробил — Сергей Рыжиков потащил, однако Эсекьель Понсе добил мяч с метра. Через 4 минуты «Тамбов» отыграл один мяч, забил Герман Онугха. На 83-й минуте Ларссон оформил дубль с передачи Айртона. На 87-й минуте забил Самуэль Жиго. Точку в матче поставил Понсе, оформив дубль в компенсированное время.
Таким образом, «Спартак», набрав 35 очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.
- 5 декабря 2020
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