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Лэмпард о матче с «Лидсом»: в другой день мы могли бы забить пять или шесть голов

Лэмпард о матче с «Лидсом»: в другой день мы могли бы забить пять или шесть голов
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги — встречались «Челси» с «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Лидс — превосходная команда. Они довольно уникальны по своему стилю и хорошо подготовлены. Мы знали, что это большая задача. С точки зрения характера и производительности, я в полном восторге. Я нервничал из-за «Лидса». Они будут угрозой до самого конца. В другой день мы могли бы забить пять или шесть голов и закончить игру, но мы всё ещё развиваемся»,- приводит слова Лэмпарда BBC.

Видео победного гола хозяев

«Аристократы», набрав 22 очка, вышли в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.

«Челси» вышел в лидеры АПЛ, обыграв «Лидс Юнайтед»
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