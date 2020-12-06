Лэмпард о матче с «Лидсом»: в другой день мы могли бы забить пять или шесть голов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги — встречались «Челси» с «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Лидс — превосходная команда. Они довольно уникальны по своему стилю и хорошо подготовлены. Мы знали, что это большая задача. С точки зрения характера и производительности, я в полном восторге. Я нервничал из-за «Лидса». Они будут угрозой до самого конца. В другой день мы могли бы забить пять или шесть голов и закончить игру, но мы всё ещё развиваемся»,- приводит слова Лэмпарда BBC.

Видео победного гола хозяев

«Аристократы», набрав 22 очка, вышли в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.