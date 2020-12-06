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Бруну Фернандеш – лидер Европы по количеству созданных голевых моментов

Бруну Фернандеш – лидер Европы по количеству созданных голевых моментов
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретились «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Как отмечает Squawka Football в «Твиттере», 26-летний португальский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вышел в лидеры среди игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству созданных голевых моментов. На его счету 35 организованных возможностей для взятия ворот его партнёрами.

На «Чемпионате» доступен видеообзор матча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Бруну Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе этого года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за € 55 млн. В текущем сезоне 26-летний хавбек провёл 16 встреч за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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