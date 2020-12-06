Защитник «Арсенала» Довбня: в последних матчах с «Динамо» мы побеждали, нужно продолжать
Защитник тульского «Арсенала» Александр Довбня поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск.
«Приложим все усилия, чтобы с «Динамо» сыграть хорошо, тем более в последних матчах мы выигрывали, нужно продолжать эту традицию», — цитирует Довбню пресс-служба клуба.
Последний раз «Динамо» обыгрывало тульскую команду в чемпионате России 31 марта 2018 года. Тогда москвичи одержали победу со счётом 2:1. После этого команды три раза подряд сыграли вничью (0:0, 3:3, 1:1), а в двух последних матчах «Арсенал» одержал победу (1:0, 2:0).
«Арсенал», набрав 14 очков в 16 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (27) — на 6-м месте.
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