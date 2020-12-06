Матч «Аталанты» в Серии А перенесли из-за ливня

Матч 10-го тура Серии А «Удинезе» — «Аталанта», который должен был состояться сегодня, 6 декабря, перенесён, сообщает Sky Sport Italia. Решение о переносе принято из-за ливня в Удине, который привёл поле в не подходящее для игры в футбол состояние. По данным источника, по той же причине может быть перенесён ещё один матч 10-го тура — «Кротоне» — «Наполи».

На поле стадиона «Дачия Арена — Фриули» образовались огромные лужи. Арбитр вместе с капитанами обеих команд решил перенести игру на более позднюю дату. Когда может состояться матч, пока неизвестно.

Примечательно, что матч 10-го тура «Рома» — «Сассуоло» организаторы решили проводить, несмотря на очень сильный дождь, который идёт в Риме практически весь день.