Фамилия вратаря «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном» написана с ошибкой

В заключительном матче воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Матч проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Идёт 70-я минута матча, счёт 3:0 в пользу хозяев.



В матче АПЛ в воротах мерсисайдцев впервые появился 22-летний ирландец Кивин Келлехер. В одном из моментов в самом начале матча спина Келлахера крупным планом попала объективы телекамер и внимательным телезрителям удалось заметить, что фамилия вратаря на футболке написана с ошибкой.

Фото можно увидеть на странице Balls.ie в "Твиттере".

Келлехер является уроженцем города Корк на юго-западе Ирландии. В системе «Ливерпуля» он оказался в 2015 году.

«Ливерпуль» набрал 21 очко в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка.