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Рауль Хименес выписан из больницы после перелома черепа в матче с «Арсеналом»

Рауль Хименес выписан из больницы после перелома черепа в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Рауль Хименес, который получил перелом черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», выписан из больницы. Ранее сообщалось, что футболист перенёс операцию в Лондоне.

«Он вернулся домой. Мы очень рады сообщить это. Он поправляется и возвращается к нормальной жизни», — приводит слова Санту The Sun.

Видео травмы Рауля Хименеса.

Напомним, на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, у игрока «волков» всё было более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли с поля на носилках, также ему потребовалась кислородная маска. Давид Луис продолжил встречу с перебинтованной головой, но в перерыве был заменён.

Рауль Хименес опубликовал первый пост после перелома черепа в матче с «Арсеналом»
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