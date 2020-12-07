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Бывший футболист получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Бывший футболист получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
Футбол / Прочие турниры 0

Стал известен приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщает РБК в «Твиттере», Мосгорсуд приговорил спортсмена к 12 годам тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года. Тогда его обвинили в незаконном перемещении через границу запрещённых веществ. В июле этого года было объявлено, что ФСБ установила причастность экс-футболиста к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). До последнего времени Василенко находился в СИЗО.

Василенко, выступавший на позиции защитника, с 1992 года по 2001 год играл в «Таврии» из Новотроицкого, «Торпедо» из Мелитополя и «Дружбе» из Бердянска.

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