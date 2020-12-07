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В Санкт-Петербурге во время Евро-2020 будет две фан-зоны

В Санкт-Петербурге во время Евро-2020 будет две фан-зоны
Футбол / Евро-2020 0

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге на своём сайте сообщил о фан-зонах в городе во время проведения соревнований.

«В Санкт-Петербурге будут две фан-зоны: футбольная деревня УЕФА на Конюшенной площади, которая будет работать на протяжении всего турнира, и фан-зона на Дворцовой площади, которая начнёт работу с четвертьфинала.

Уже более 30 городов по всей стране выразили желание запустить фан-зоны во время турнира. В середине апреля на сайте Welcome2020.ru появится карта фан-зон», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы должен был пройти минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир пришлось перенести на 2021 год. Сборная России на групповом этапе соревнований встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

Стало известно, когда УЕФА примет решение по болельщикам на Евро-2020
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