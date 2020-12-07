Кавани и Марсьяль из-за травм пропустят матч с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Sky Sports, сразу два игрока нападения манкунианцев пропустят решающий матч за право выхода в плей-офф турнира. В Германию не поедут 33-летний уругваец Эдинсон Кавани и 25-летний француз Антони Марсьяль. По словам главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера, у обоих футболистов небольшие повреждения.
В первой очной встрече «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе разгромил «быков» со счётом 5:0.
Перед заключительными матчами у «РБ Лейпциг», «МЮ» и «ПСЖ» по 9 набранных очков. Французский клуб, по дополнительным показателям являющийся лидером группы, встречается с турецким «Истанбул Башакшехир».
Неймар забил выдающийся гол, а «ПСЖ» отыгрался на «МЮ» за всё — и за судей, и за невезение
Победа на «Олд Траффорд» была нужна не только для борьбы за выход из группы. Это ещё и личное.
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