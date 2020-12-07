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«Челси» не отпустит Хадсона-Одои в январское трансферное окно

«Челси» не отпустит Хадсона-Одои в январское трансферное окно
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои не покинет команду в январское трансферное окно.

Cогласно информации The Athletic, «аристократы» не планирует отпускать своего воспитанника в январе, несмотря на предметный интерес к Каллуму со стороны грандов европейского футбола. «Челси» проигнорирует все предложения, которые получит по 20-летнему футболисту этой зимой.

В этом сезоне Хадсон-Одои не получает достаточного количества времени в матчах АПЛ. В чемпионате Англии на его счету всего пять матчей, в которых он сумел отличиться одним забитым мячом. Лишь однажды в этом сезоне 20-летний англичанин появился в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ — во встрече 4-го тура с «Кристал Пэлас».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

Флик: Хадсон-Одои — один из самых талантливых игроков на своей позиции
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