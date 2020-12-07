Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брайтон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на заключительный матч 11-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на заключительный матч 11-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптона» на заключительный матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Брайтоне на стадионе «Зе Амекс». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уайт, Лампти, Велтман, Уэбстер, Данк, Марч, Биссума, Гросс, Коннолли, Уэлбек.

Запасные: Стил, Бёрн, Бернардо, Троссард, Альсате, Мопе, Джаханбакш.

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Вестергор, Дженепо, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Уолкотт, Адамс.

Запасные: Форстер, Стивенс, Диало, Салису, Лонг, Редмонд, Ингс.

Подопечные Грэма Поттера набрали 10 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» (17) — на восьмом месте.

Проморолик к матчу «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020