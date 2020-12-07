«Брайтон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на заключительный матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптона» на заключительный матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Брайтоне на стадионе «Зе Амекс». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уайт, Лампти, Велтман, Уэбстер, Данк, Марч, Биссума, Гросс, Коннолли, Уэлбек.
Запасные: Стил, Бёрн, Бернардо, Троссард, Альсате, Мопе, Джаханбакш.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Вестергор, Дженепо, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Уолкотт, Адамс.
Запасные: Форстер, Стивенс, Диало, Салису, Лонг, Редмонд, Ингс.
Подопечные Грэма Поттера набрали 10 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» (17) — на восьмом месте.
Проморолик к матчу «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»
- 7 декабря 2020
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