«Брайтон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на заключительный матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптона» на заключительный матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Брайтоне на стадионе «Зе Амекс». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уайт, Лампти, Велтман, Уэбстер, Данк, Марч, Биссума, Гросс, Коннолли, Уэлбек.



Запасные: Стил, Бёрн, Бернардо, Троссард, Альсате, Мопе, Джаханбакш.



«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Вестергор, Дженепо, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Уолкотт, Адамс.



Запасные: Форстер, Стивенс, Диало, Салису, Лонг, Редмонд, Ингс.



Подопечные Грэма Поттера набрали 10 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» (17) — на восьмом месте.

Проморолик к матчу «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон»