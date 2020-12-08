Гарри Кейн: кажется, сейчас я в лучшей форме за всю жизнь

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о своей текущей форме и результатах его команды в Английской премьер-лиге.
«Кажется, сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю жизнь. Это точно лучший старт сезона для меня.
Но впереди ещё долгая дорога. У нас случались сезоны, когда мы были на вершине какое-то время, но, чтобы оказаться там весной, нужно выиграть продолжительную и сложную гонку.
Мы не могли это сделать в последние несколько лет. Но мы просто принимаем каждый матч таким, как он есть. Такие победы, как в матче с «Арсеналом» или с «Манчестер Сити» две недели назад, помогут нам.
Я хочу, чтобы это продолжалось. Впереди у нас сложные матч против «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля», нам необходимо вновь пытаться побеждать", — приводит слова Кейна The Independent.
Видео гола Кейна в дерби с «Арсеналом»:
- 8 декабря 2020
-
10:18
-
09:58
-
09:48
-
09:43
-
09:41
-
08:30
-
05:58
-
05:28
-
04:45
-
04:25
-
04:06
-
03:45
-
03:25
-
03:05
-
02:55
-
02:40
-
02:20
-
02:06
-
01:56
-
01:36
-
01:33
-
00:52
-
00:51
-
00:29
-
00:09
-
00:07
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:02
-
22:53