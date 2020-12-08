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Гарри Кейн: кажется, сейчас я в лучшей форме за всю жизнь

Гарри Кейн: кажется, сейчас я в лучшей форме за всю жизнь
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о своей текущей форме и результатах его команды в Английской премьер-лиге.

«Кажется, сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю жизнь. Это точно лучший старт сезона для меня.

Но впереди ещё долгая дорога. У нас случались сезоны, когда мы были на вершине какое-то время, но, чтобы оказаться там весной, нужно выиграть продолжительную и сложную гонку.

Мы не могли это сделать в последние несколько лет. Но мы просто принимаем каждый матч таким, как он есть. Такие победы, как в матче с «Арсеналом» или с «Манчестер Сити» две недели назад, помогут нам.

Я хочу, чтобы это продолжалось. Впереди у нас сложные матч против «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля», нам необходимо вновь пытаться побеждать", — приводит слова Кейна The Independent.

Видео гола Кейна в дерби с «Арсеналом»:

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