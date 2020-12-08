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Поль Погба намерен перейти в «Реал» после того, как покинет «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба намерен перейти в «Реал» после того, как покинет «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

27-летний французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет перейти в мадридский «Реал» после того, как покинет стан «красных дьяволов», сообщает Eurosport.

По данным источника, Погба давно хочет выступать за «сливочных» и не намерен упускать такую возможность. Сообщается, что вариант с перехода в «Реал» уже рассматривается представителями игрока.

Напомним, что Поль Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2012 года, перейдя в качестве свободного агента. За туринский клуб он провёл 178 встреч во всех турнирах, отметившись 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. В августе 2016 года хавбек перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.

Гол Погба в матче 11-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»

Мино Райола заявил, что Поль Погба может вернуться в «Ювентус»
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