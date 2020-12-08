В еврокубках не будет минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

УЕФА не планирует организовывать минуту молчания в память о легендарном футболисте сборной СССР Викторе Понедельнике в предстоящих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом в пресс-службе организации сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Понедельник ушёл из жизни 5 декабря в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги была организована минута молчания.



Понедельник начал карьеру игрока в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей.



В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960-1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Понедельника кроме «Ростсельмаша» значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.

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