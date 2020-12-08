В еврокубках не будет минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

УЕФА не планирует организовывать минуту молчания в память о легендарном футболисте сборной СССР Викторе Понедельнике в предстоящих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом в пресс-службе организации сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Понедельник ушёл из жизни 5 декабря в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги была организована минута молчания.
Понедельник начал карьеру игрока в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей.
В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960-1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Понедельника кроме «Ростсельмаша» значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.
- 8 декабря 2020
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:34
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:31
-
16:18
-
16:10
-
16:07
-
15:57
-
15:55
-
15:43
-
15:39
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:46
-
14:39
-
14:01
-
13:50
-
13:50
-
13:28
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:17
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:35