В Аргентине предложили разместить изображение Марадоны на банкноте

Аргентинский сенатор Норма Дюранго предложила разместить изображение легендарного футболиста Диего Марадоны на банкноте в 1 тыс. аргентинских песо.



Инициативная группа во главе с Дюранго предложила разместить изображение Марадоны на одной стороне банкноты, а на другой — знаменитый гол аргентинца, забитый в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Англии.



«Идея состоит не только в том, чтобы отдать дать уважения важному для нашей страны человеку, но также касается экономического вопроса. Мы думаем, что туристы, которые приезжают в Аргентину, захотят взять с собой частичку Марадоны», — приводит слова Дюранго Reuters.



Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Стали известны ежемесячные расходы Диего Марадоны