Марко Николич: «Локомотиву» нужно сделать маленькое чудо в матче с «Баварией»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».



«Завтра заключительный тур Лиги чемпионов. Мы хорошо играли на протяжении четырёх туров, но последний был неудачным. Говорил ещё до первого матча с «Баварией», это лучшая команда в Европе и, возможно, в мире. Но в футболе всегда есть шанс. Хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды, пока у нас есть шансы. Чтобы билась на поле. Не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это не важно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились. Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое в спорте бывает.



Все, кто здоров, прилетели. Наверное, «Бавария» будет играть не основным составом. Не могу быть уверен в этом на сто процентов, но в последних матчах они проводили ротацию. В «Баварии» много качественных футболистов. Показать результат против лучшей команды Европы – это мечта. Но если не будешь мечтать, то ничего не добьёшься», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива».

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» пройдёт завтра, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.