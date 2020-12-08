«Спартак» не уважает сам себя. Так нельзя». Геркус отреагировал на анонс ухода Газизова

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал пресс-службу «Спартака» за анонсирование новости об уходе Шамиля Газизова. Ранее московский клуб выложил мем из мультсериала «Симпсоны», анонсировав уход Газизова. За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появился небольшой видеоролик из мультфильма. На видео дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта.

«Так нельзя. Можно как угодно относиться к «Спартаку», не любить, хейтить, но нельзя его не уважать.

А тут «Спартак» не уважает сам себя. Это очень неприятно. Проявите немного достоинства и уважения», — написал Геркус.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Геркуса.