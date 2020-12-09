Буффон: матч с «Барселоной» зарядил «Ювентус» уверенностью. Это фантастика

42-летний итальянский вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвёл итоги выездной встречи 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).
«Думаю, этот матч зарядил нас уверенностью. Приехать сюда после 0:2 в первом матче и сыграть в таком ключе — это фантастика. Верю, что это не случайность. Я верю, что труд и серьёзное отношение к делу приносит плоды и верю, что каждый получает возмещение за свои жертвы.
Это не вопрос мотивации, это вопрос пути, на котором бывают как взлёты, так и падения, и прежде чем найти опредёленную последовательность, нужно пройти путь, который может состоять из неудачных матчей и захватывающих.
Я считаю, что наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее найти себя, своё лицо и душу, потому что без души невозможно выигрывать даже в настольном футболе. Если мы найдём последовательность в этом аспекте, значит, мы — сильная команда», — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.
Благодаря победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.
- 9 декабря 2020
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