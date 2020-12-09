«Дотерпели». Мартынович – о встрече «Краснодара» с «Челси»

33-летний защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился мыслями об итогах выездной встречи 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (1:1).



«Касательно результата, то его можно назвать удовлетворительным. Дотерпели. У нас были моменты, хорошо выбегали. При определенных обстоятельствах могли еще разок выйти вперед. Не хватило хладнокровия у чужих ворот.



На «Челси» мотивация не требуется. Конечно, хотелось положительного результата, — приводит слова Мартыновича официальный сайт «Матч ТВ».



Лондонский «Челси» набрал 14 очков и занял 1-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (5) — на 3-м месте. Команда Мурада Мусаева выступит в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Соперниками команд по группе Е являются «Севилья» (13), которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов, и «Ренн» (1), завершивший выступление в еврокубках.

Мусаев прокомментировал результат матча «Челси» – «Краснодар»