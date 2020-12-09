Роналду отметился знаменательным статистическим достижением в игре с «Барселоной»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Как отмечает Goal в «Твиттере», Криштиану Роналду, отметившийся дублем в этой встрече, довёл показатель своих забитых мячей на стадионе «Камп Ноу» до отметки в 14 голов во всех соревнованиях, что является наилучшим показателем среди других выездных стадионов в карьере португальца, на которых ему доводилось играть.
В текущем сезоне 35-летний португальский форвард провёл за «Ювентус» 10 встреч во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Благодаря победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыграли между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА. Её обладателем стал киевский клуб.
- 9 декабря 2020
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