Гончаренко: у ЦСКА в матче с загребским «Динамо» будет боеспособный состав

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что у «армейцев» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» будет боеспособный состав, несмотря на отсутствие Николы Влашича, Марио Фернандеса, Чидеры Эджуке и других игроков.
«Мы оставили пятерых игроков в Москве, чтобы они лучше подготовились к РПЛ. Чтобы все не думали, что мы приехали отбыть номер, у нас будет боеспособный и сбалансированный состав. Мы будем стремиться победить, а игроки, которые мало выходят на поле, получат время для игры. Они выжмут из себя всё для победы.
Шкурин делал в матче с «Химками» то, что должен делать нападающий: остро открывался, был в нужном месте. Что касается завтрашнего состава и возможного его выхода, то с нами ещё прилетели Чалов и Гайч. Мы завтра оценим всё и примем решение в день игры.
Турнирных задач завтрашняя игра не решает, но футболисты должны быть профессионалами и стремиться к победе. Это лучший навык. Может что-то не получаться, но в каждой игре нужно проявлять эти лучшие качества. Каждый матч — это очки и престиж, для хорошего результата нужно сделать всё», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 9 декабря 2020
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