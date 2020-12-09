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«Интер» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Шахтёра» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриниар, Гальярдини, Хакими, Янг, Барелла, Брозович, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

«Шахтёр»: Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Майкон, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Тете.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Антонио, Дентиньо, Соломон, Алан Патрик, Сиприано, Болбат, Вьюнник, Судаков.

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