Гасперини: вновь выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — выдающееся достижение для «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы очень хорошо сыграли сегодня вечером, умело защищаясь от атак соперника. Оборона отлично справилась. Команда старались изо всех сил и забила гол на последних минутах — на мой взгляд, заслуженно.
Вновь выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов — выдающееся достижение. В этом сезоне даже более выдающееся, чем в прошлом, потому что «Ливерпуль» и «Аякс» — две традиционно мощные команды», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.
В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский «Аякс» уступил итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 80-й минуте защитник «Аякса» Райан Гравенберх покинул поле, получив вторую жёлтую карточку. Гравенберх отмахнулся, попав в лицо Алехандро Гомесу. Спустя пять минут «Аталанта» открыла счёт. Фройлер заметил брешь в центре обороны «Аякса», выполнив своевременный пас на ход Луису Мурьелю, тот ворвался в штрафную, обогнул вратаря и закатил мяч в ворота.
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