«Локомотив» проиграл «Баварии» и завершил выступления в еврокубках

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле. На 80-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенской команды в счёте, забив второй гол.

Встреча «Локомотива» с мюнхенской «Баварией» во 2-м туре группового этапа турнира состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Мюнхенская «Бавария» набрал 16 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе А. Московский «Локомотив» (3) завершил выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.