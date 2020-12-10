Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» проиграл «Баварии» и завершил выступления в еврокубках

«Локомотив» проиграл «Баварии» и завершил выступления в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле. На 80-й минуте нападающий Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенской команды в счёте, забив второй гол.

Встреча «Локомотива» с мюнхенской «Баварией» во 2-м туре группового этапа турнира состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Мюнхенская «Бавария» набрал 16 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе А. Московский «Локомотив» (3) завершил выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
09 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Зюле – 63'   2:0 Шупо-Мотинг – 80'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020