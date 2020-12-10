Классен: реализуй я свой момент, и «Аякс» вышел бы в плей-офф

Игрок амстердамского «Аякса» Дэви Классен прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:1).
«Мы планировали сохранять терпение. Но «Аталанта» – организованная команда, у её ворот сложно создавать моменты. Однако мы создали несколько маленьких возможностей и одну прекрасную. Реализуй я этот момент, и мы бы вышли в плей-офф. Обычно «Аталанта» постоянно прессингует, но вы видели, что сегодня они пришли играть организованно и надеяться на контратаки. Затем мы остались в меньшинстве, и нам нужно было идти вперёд, а у соперника появились шансы.
Таких игроков, как Нерес и Блинд, всегда не хватает. Но сегодня мы показали, что у нас длинная «скамейка». Даже без Дейли и Давида мы должны были проходить дальше», – цитирует Классена официальный сайт УЕФА.
«Аякс» уступил «Аталанте» в домашнем матче на стадионе «Йохан Круифф Арена» со счётом 0:1. На 80-й минуте защитник «Аякса» Райан Гравенберх покинул поле, получив вторую жёлтую карточку, а спустя пять минут Луис Мурьель забил единственный гол в матче. В результате «Аякс» занял 3-е место в группе и вылетел из Лиги чемпионов.
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