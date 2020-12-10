Виктор Гончаренко в пятый раз подряд признан лучшим тренером Беларуси
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в пятый раз подряд признан лучшим специалистом Беларуси, сообщает официальный сайт АБФФ.
Гончаренко работал помощником тренера в стане «армейцев» в сезоне-2015/2016. 12 декабря 2016 года он был назначен на пост главного тренера ЦСКА. Вместе с московской командой он завоевал Суперкубок России сезона-2018/2019. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до 2021 года. В этом сезоне «армейцы» в 17 турах набрали 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В номинации лучший игрок Беларуси победителем впервые был назван нападающий БАТЭ Максим Скавыш. Лучшей футболисткой Беларуси второй год подряд стала Анастасия-Гражина Щербаченя, выступающая в эстонском «Пярну».
Гончаренко: Влашич не прилетел даже домой
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
10:58
-
10:30
-
10:29
-
10:03
-
09:58
-
09:50
-
09:35
-
08:45
-
08:19
-
07:50
-
07:23
-
06:53
-
06:09
-
05:43
-
05:19
-
04:58
-
04:34
-
04:20
-
04:01
-
03:41
-
03:17
-
02:59
-
02:36
-
02:18
-
01:57
-
01:40
-
01:31
-
01:12
-
00:56
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:37
-
00:31
-
00:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам