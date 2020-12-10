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Виктор Гончаренко в пятый раз подряд признан лучшим тренером Беларуси

Виктор Гончаренко в пятый раз подряд признан лучшим тренером Беларуси
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в пятый раз подряд признан лучшим специалистом Беларуси, сообщает официальный сайт АБФФ.

Гончаренко работал помощником тренера в стане «армейцев» в сезоне-2015/2016. 12 декабря 2016 года он был назначен на пост главного тренера ЦСКА. Вместе с московской командой он завоевал Суперкубок России сезона-2018/2019. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до 2021 года. В этом сезоне «армейцы» в 17 турах набрали 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В номинации лучший игрок Беларуси победителем впервые был назван нападающий БАТЭ Максим Скавыш. Лучшей футболисткой Беларуси второй год подряд стала Анастасия-Гражина Щербаченя, выступающая в эстонском «Пярну».

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