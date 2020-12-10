Вратарь «Шахтёра» Трубин – о ничьей с «Интером»: как известно, везёт сильнейшим

Вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин прокомментировал результат матча с «Интером» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0).
«Конечно, хотелось продолжить свой путь в Лиге чемпионов, но ситуация в группе была такой, что могли и вылететь. Хорошо, что в итоге удалось подарить болельщикам и себе евровесну.
В первом тайме хорошо пробил Мартинес, попал в перекладину. Мы смогли добиться результата, потому что сработала тактика, которую предложил наш тренерский штаб. Каждый, кто был на футбольном поле, на скамейке запасных и даже те ребята, что остались в Киеве, верили друг в друга, в нашу футбольную семью. Мы были единым целым, и в итоге нам удалось сдержать «Интер».
В одной из последних атак пошла подача в штрафную, я сыграл на выходе, был контакт и, считаю, нарушение правил со стороны футболистов «Интера». Но судья дал играть, как по мне, приняв странное решение, однако хорошо то, что хорошо заканчивается. Надеюсь, с коленом всё будет нормально.
В конце у «Интера» был один момент, когда нас спас Лукаку, но, как известно, везёт сильнейшим», — цитирует Трубина пресс-служба «Шахтёра».
- 10 декабря 2020
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