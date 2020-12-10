Сильвестр Игбун: постараюсь забить «Зениту». Для «Динамо» важно победить

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Зенит» – отличная команда, но я хотел бы говорить о «Динамо». Надо верить в удачную игру. Важно, чтобы мы сконцентрировались с первой минуты и дали бой сопернику. Конечно, я постараюсь забить, если буду играть. Для нас важно выиграть этот матч и получить положительный результат.
Два месяца у меня не было возможности играть. Последние матчи команда проводит уверенно и успешно. Основная моя задача – набрать форму, чтобы быть полезным для «Динамо», — передаёт слова Игбуна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Зенит» – «Динамо» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 10 декабря 2020
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