Массажист Кокорина отреагировал на информацию об увольнении из «Спартака»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал информацию об увольнении из московского клуба.



«Мы пришли к обоюдному расторжению договора со «Спартаком», потому что я не могу полноценно работать с Александром. Я могу подготавливать его между тренировками, если он приедет ко мне. Меня не пускают ни на стадион, ни на подготовку к старту. В 65 с лишним лет очень тяжело работать в нынешней ситуации. Как можно делать массаж на удалёнке? Но с Кокориным мы продолжаем работать», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал «Чемпионату», что массажист был сотрудником клуба. «Являлся до сегодняшнего дня», — уточнил Фетисов.



Сегодня в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова появилась информация, что массажист Кокорина больше не работает в клубе. Также он сообщал, что в клубе были не довольны работой специалиста. Колесников впоследствии отреагировал на обвинения.



Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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