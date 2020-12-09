Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Кокорин восстановился после травмы и готов сыграть с «Сочи» и «Зенитом»

Александр Кокорин восстановился после травмы и готов сыграть с «Сочи» и «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы в преддверии заключительных матчей перед зимней паузой и готов выйти на поле.

Как сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере», 29-летний футболист вернулся в общую группу и сегодня тренировался наравне с партнёрами.

На прошлой неделе стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу с «Тамбовом» в 17-м туре (5:1).

12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.

«Спартак» – в топе РПЛ. Почему же Федун уволил Газизова и что успел сделать гендиректор?
Подводим итоги работы Газизова в клубе и разбираемся, что могло не понравиться главному акционеру.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020