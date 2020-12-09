Александр Кокорин восстановился после травмы и готов сыграть с «Сочи» и «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин восстановился после травмы в преддверии заключительных матчей перед зимней паузой и готов выйти на поле.
Как сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере», 29-летний футболист вернулся в общую группу и сегодня тренировался наравне с партнёрами.
На прошлой неделе стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу с «Тамбовом» в 17-м туре (5:1).
12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.
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