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Давид Алаба с агентом составили список из четырёх клубов, куда он готов перейти

Давид Алаба с агентом составили список из четырёх клубов, куда он готов перейти
Футбол / Англия 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба определился с клубами, в которых он хотел бы продолжить карьеру.

Как сообщает Actu Foot в «Твиттере» со ссылкой на Bild, в составлении списка футболисту помог его агент Пини Захави. В число желаемых клубов для перехода попали мадридский «Реал» и «Барселона», а также «Челси» и «Пари Сен-Жермен», о потенциальных переговорах с которыми уже сообщалось.

Напомним, Алаба несколько раз отверг предложение «Баварии» по новому контракту, а в начале прошлого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем.

Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 9 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

Агент Алабы намерен в январе начать переговоры с «Челси» и «ПСЖ»
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