«Наполи» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Реала Сосьедад» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Наполи»: Оспина, Кулибали, Максимович, Руй, Ди Лоренцо, Бакайоко, Руис, Лосано, Зелиньски, Инсинье, Мертенс.
Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Манолас, Гулям, Демме, Лоботка, Эльмас, Политано, Петанья.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, ле Норман, Сальдуа, Субельдия, Субименди, Порту, Мерино, Гевара, Виллиан Жозе, Янузай.
Запасные: Айеса, Элустондо, Муньос, Саньян, Меркеланс, Горосабель, Исак, Барренечеа, Баутиста, Лопес, Гонсалес.
Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 10 декабря 2020
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