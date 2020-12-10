«Наполи» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Реала Сосьедад» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Наполи»: Оспина, Кулибали, Максимович, Руй, Ди Лоренцо, Бакайоко, Руис, Лосано, Зелиньски, Инсинье, Мертенс.

Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Манолас, Гулям, Демме, Лоботка, Эльмас, Политано, Петанья.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, ле Норман, Сальдуа, Субельдия, Субименди, Порту, Мерино, Гевара, Виллиан Жозе, Янузай.

Запасные: Айеса, Элустондо, Муньос, Саньян, Меркеланс, Горосабель, Исак, Барренечеа, Баутиста, Лопес, Гонсалес.

Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.