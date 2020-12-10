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Дюков: надеюсь, «Тамбов» сможет завершить этот сезон

Дюков: надеюсь, «Тамбов» сможет завершить этот сезон
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами «Тамбова».

«Надеюсь, ситуация с «Тамбовом» будет решена. Клуб по спортивному принципу сохранил место в первенстве России. С точки зрения инфраструктуры «Тамбов» не должен был быть допущен к участию в чемпионате России этого сезона. С одной стороны, на то были определённые причины. Безусловно, пандемия помешала им привести стадион в порядок и провести реконструкцию. Также у меня состоялся разговор с губернатором – он дал слово, что к декабрю работы по реконструкции стадиона будут завершены и, соответственно, в марте клуб сможет играть на своем стадионе в Тамбове.

Сейчас декабрь, и, к сожалению, понятно, что город и область взятые на себя обязательства не выполнят. Но надеюсь, что, по крайней мере, клуб сможет завершить этот сезон и доиграть все матчи. РФС не оказывает помощи профессиональным футбольным клубам. У них есть владельцы, акционеры и спонсоры. Наша задача – развитие массового и детско-юношеского футбола. Это то, чем мы занимаемся. Надеюсь, лиге удастся решить эту проблему и совместно с руководством Тамбовской области будут найдены источники, чтобы обеспечить финансирование команды, чтобы она могла доиграть сезон до конца", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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