Даудов: «Ахмат» — единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал введение санкций со стороны США.
«Футбольный клуб «Ахмат» выступает под эгидой Российского футбольного союза. Некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях. Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи и т.д. Также мы никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планируем приглашать их в свою команду. Что касается финансовой составляющей, то мы не пользуемся услугами американских банков.
Если тем самым они хотели испортить настроение нашей команде сегодня, когда отмечается Всемирный день футбола, то у них это не получилось. Наоборот, США в очередной раз продемонстрировали свою слабость. Теперь понятно, что футбольный клуб «Ахмат» — единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка. При поддержке нашего главного болельщика, главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, наша команда на протяжении многих лет стабильно выступает в российском элитном дивизионе. Играли, играем и будем играть впредь, как обычно. Ахмат — сила! Аллаху акбар!» — приводит слова Даудова пресс-служба клуба.
- 10 декабря 2020
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