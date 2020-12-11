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Куман нашёл для «Барселоны» альтернативную цель на случай срыва перехода Эрика Гарсии

Куман нашёл для «Барселоны» альтернативную цель на случай срыва перехода Эрика Гарсии
Футбол / Англия 0

У «Барселоны» появилась альтернативная трансферная цель на случай, если переход защитника Эрика Гарсии из «Манчестер Сити» сорвётся.

Как сообщает Sport.es, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман предложил руководству обратить внимание на аргентинца Лисандро Мартинеса, выступающего за «Аякс». Специалист хорошо знаком с игроком.

Отмечается, что «Барселона» хочет усилить оборону уже в зимнее трансферное окно. Гарсия, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает следующим летом, остаётся приоритетом, однако теперь у каталонского клуба есть альтернатива.

Мартинес выступает за «Аякс» с прошлого года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 8 матчах чемпионата Нидерландов и забил 2 гола. Также на его счету 5 встреч в Лиге чемпионов.

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