Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Названа тройка претендентов на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года

Названа тройка претендентов на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года
Футбол / Англия 0

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финалистов премии Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года. За почётный титул поборются Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли») и Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»).

Гол Сон Хын Мина в матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»

Видео остальных голов можно посмотреть в официальном «твиттере» ФИФА.

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

На церемонии будут награждены и победители в других категориях, включая лучшего игрока и лучшего тренера.

Названы претенденты на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020