Названа тройка претендентов на премию Пушкаша, которую вручают за лучший гол года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финалистов премии Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года. За почётный титул поборются Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли») и Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»).

Гол Сон Хын Мина в матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»

Видео остальных голов можно посмотреть в официальном «твиттере» ФИФА.

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

На церемонии будут награждены и победители в других категориях, включая лучшего игрока и лучшего тренера.