ФИФА назвала трёх претендентов на приз, вручаемый лучшему голкиперу года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из трёх игроков, которые претендуют на приз, вручаемый лучшему голкиперу 2020 года.

За престижный титул поборются Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Алисон Бекер («Ливерпуль»).

Запись можно посмотреть в «твиттере» ФИФА.

В прошлом сезоне Алисон с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии, Нойер с «Баварией» завоевал требл. Мюнхенский клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Облак с «Атлетико» остался без трофеев.

Церемония ФИФА The Best — 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших вратарей стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.