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ФИФА назвала трёх претендентов на приз, вручаемый лучшему голкиперу года

ФИФА назвала трёх претендентов на приз, вручаемый лучшему голкиперу года
Футбол / Лига чемпионов 0

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из трёх игроков, которые претендуют на приз, вручаемый лучшему голкиперу 2020 года.

За престижный титул поборются Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Алисон Бекер («Ливерпуль»).

Запись можно посмотреть в «твиттере» ФИФА.

В прошлом сезоне Алисон с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии, Нойер с «Баварией» завоевал требл. Мюнхенский клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Облак с «Атлетико» остался без трофеев.

Церемония ФИФА The Best — 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших вратарей стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

Объявлены претенденты на приз лучшему вратарю года по версии ФИФА
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