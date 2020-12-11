Аллегри — главный претендент на замену Конте в «Интере»

«Интер» начал поиск кандидатур на замену главному тренеру команды Антонио Конте, сообщает Goal.com со ссылкой на Libero.

По данным источника, главным претендентом на замену Конте является экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри. Сообщается, что клуб рассматривает также варианты с назначением бывшего наставника «Ювентуса» и «Челси» Маурицио Сарри и экс-тренера «Валенсии» Марселино.

Напомним, после неудачного выступления в групповом этапе Лиги чемпионов «Интер» вылетел из еврокубков. В группе B миланский клуб, набрав 6 очков, занял последнее место. Мадридский «Реал» (10) занял первое место, «Боруссия» М (8) — второе. Третье место досталось донецкому «Шахтёру» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы.