Демба Ба рассказал о разговоре в раздевалке после остановки матча с «ПСЖ»

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба рассказал о разговоре, который состоялся в раздевалке команды во время скандального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:5). Встреча была приостановлена после того, как один из румынских арбитров назвал ассистента главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо чёрным. Турецкие футболисты восприняли слова судьи оскорбительными и расистскими. После этого обе команды покинули поле, матч был доигран на следующий день.
«Я начал говорить с ребятами, затем кто-то повысил голос и сказал: «Либо мы все возвращаемся на поле, либо не возвращается никто». Я был удивлён реакцией некоторых игроков, например, Энцо Кривелли. Я сказал ему: «Энцо, если они выйдут на поле, выходи с ними». Если бы вы видели, с какой яростью он сказал мне: «Нет, я не выйду». Такие вещи надо искоренить из футбола. Если мы не сделаем сегодня ничего, то всё это продолжится. В итоге он решил не играть, и его примеру последовала вся команда», — цитирует Ба beIN Sports.
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