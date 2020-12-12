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Глава совета директоров «Зенита» стала президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга

Глава совета директоров «Зенита» стала президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина избрана новым президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга. Решение было принято подавляющим большинством голосов, сообщает официальный сайт организации.

Решением конференции звание «Почётный президент» было присвоено Турчаку Анатолию Александровичу, занимавшему пост президента федерации футбола с 1995 по 2020 год. Конференция одобрила упразднение института вице-президентства, чьи первоочередные задачи теперь возложены на генерального секретаря.

В состав исполкома помимо Илюхиной вошли директор по развитию РФС Максим Митрофанов, директор департамента по развитию молодёжного футбола клуба «Зенит» Максим Погорелов и судья всероссийской категории, инспектор РПЛ Сергей Лапочкин.

На матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» будет допущено 2 тыс. зрителей
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