Венгер: с Озилом не было проблем, он художник

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба Месуте Озиле.



«С Озилом не было проблем. Он всегда был парнем с особыми творческими качествами и нуждался в креативе в коллективе. Озил — художник, а эти ребята чуть более чувствительны. Им нужна поддержка и среда, которая вдохновляет их выкладываться на полную.



Есть два способа построить футбольную команду. В первом случае вы заставляете всех делать одно и то же. Одинаковая интенсивная работа, работа в защите. Тогда можно найти компромисс. Если у вас есть творческий игрок, который умеет защищаться, можно построить команду вокруг него. Это позволит компенсировать некоторые недостатки. Это то, о чём следует подумать», — приводит слова Венгера ESPN.

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