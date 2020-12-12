Венгер: с Озилом не было проблем, он художник

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба Месуте Озиле.
«С Озилом не было проблем. Он всегда был парнем с особыми творческими качествами и нуждался в креативе в коллективе. Озил — художник, а эти ребята чуть более чувствительны. Им нужна поддержка и среда, которая вдохновляет их выкладываться на полную.
Есть два способа построить футбольную команду. В первом случае вы заставляете всех делать одно и то же. Одинаковая интенсивная работа, работа в защите. Тогда можно найти компромисс. Если у вас есть творческий игрок, который умеет защищаться, можно построить команду вокруг него. Это позволит компенсировать некоторые недостатки. Это то, о чём следует подумать», — приводит слова Венгера ESPN.
- 12 декабря 2020
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