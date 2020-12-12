Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч АПЛ впервые покажут с помощью технологии VR

Матч АПЛ впервые покажут с помощью технологии VR
Футбол / Англия 0

Матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» впервые в истории АПЛ будет показан с помощью технологии VR.

«Sky Worlds — это фантастический пример того, как технологии могут помочь воспроизвести реальный опыт и создать действительно новый вид трансляций спортивных событий, что так важно сейчас, учитывая ограничения из-за COVID-19», — сказал руководитель отдела технологий Sky Мэтт Маккартни.

Лондонское дерби «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 13 декабря. Начало матча — в 17:15 мск.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги, по дополнительным показателям опережая «Ливерпуль». «Орлы» (16) — на 12-м месте.

Сон снова забил с передачи Кейна! Они установили рекорд АПЛ в XXI веке
Видео восьми голов Сона с ассистов Кейна.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020