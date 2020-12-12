Матч АПЛ впервые покажут с помощью технологии VR

Матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» впервые в истории АПЛ будет показан с помощью технологии VR.



«Sky Worlds — это фантастический пример того, как технологии могут помочь воспроизвести реальный опыт и создать действительно новый вид трансляций спортивных событий, что так важно сейчас, учитывая ограничения из-за COVID-19», — сказал руководитель отдела технологий Sky Мэтт Маккартни.



Лондонское дерби «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 13 декабря. Начало матча — в 17:15 мск.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги, по дополнительным показателям опережая «Ливерпуль». «Орлы» (16) — на 12-м месте.

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