Федотов: Ларссон подыграл себе рукой, гол «Спартака» в ворота «Сочи» отменён правильно

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Гол Джордана Ларссона, забитый на 42-й минуте встречи, отменили после вмешательства VAR.
«Ларссон подыграл себе рукой, гол «Спартака» в ворота «Сочи» отменён правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Спартак».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Ассистенты — Роман Миключенко (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
Московский «Спартак» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (27) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравший 35 очков в 17 встречах санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит ЦСКА (33).
- 12 декабря 2020
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:43
-
18:30
-
18:24
-
18:18
-
18:10
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:39
-
17:39
-
17:28
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:34
-
16:20
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:42
-
15:27