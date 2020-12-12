Федотов: Ларссон подыграл себе рукой, гол «Спартака» в ворота «Сочи» отменён правильно

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Гол Джордана Ларссона, забитый на 42-й минуте встречи, отменили после вмешательства VAR.



«Ларссон подыграл себе рукой, гол «Спартака» в ворота «Сочи» отменён правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Спартак».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Ассистенты — Роман Миключенко (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



Московский «Спартак» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (27) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравший 35 очков в 17 встречах санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит ЦСКА (33).