«Бавария» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за Юпамекано

«Бавария» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за 22-летним защитником РБ «Лейпциг» Деотшанкюлем Юпамекано, сообщает Get German Football News.
Игрок сборной Франции подписал новый контракт с клубом до 2023 года, но в конце сезона вступает в силу пункт о выплате € 42 млн, что позволяет Юпамекано уйти, если клуб примет соответствующее предложение.
Защитники мюнхенцев Давид Алаба и Жером Боатенг ещё не подписали новые контракты и, похоже, покинут команду по истечении соглашений с «Баварией». Из-за этого главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик хочет подписать замену им этим летом, а Юпамекано входит в шорт-лист. Француз стал важным игроком для «РБ Лейпциг», сыграв 129 матчей во всех соревнованиях. Деотом также интересуются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
- 14 декабря 2020
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