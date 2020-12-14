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«Бавария» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за Юпамекано

«Бавария» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за Юпамекано
Футбол / Англия 0

«Бавария» опережает «Манчестер Юнайтед» в гонке за 22-летним защитником РБ «Лейпциг» Деотшанкюлем Юпамекано, сообщает Get German Football News.

Игрок сборной Франции подписал новый контракт с клубом до 2023 года, но в конце сезона вступает в силу пункт о выплате € 42 млн, что позволяет Юпамекано уйти, если клуб примет соответствующее предложение.

Защитники мюнхенцев Давид Алаба и Жером Боатенг ещё не подписали новые контракты и, похоже, покинут команду по истечении соглашений с «Баварией». Из-за этого главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик хочет подписать замену им этим летом, а Юпамекано входит в шорт-лист. Француз стал важным игроком для «РБ Лейпциг», сыграв 129 матчей во всех соревнованиях. Деотом также интересуются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

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