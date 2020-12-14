Андрей Семёнов провёл 200 матчей за «Ахмат»
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов провёл 200 матчей за грозненскую команду, сообщает пресс-служба клуба из Чечни. Футболист получил футболку с символическим номером перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).
«Перед матчем с «Ростовом» защитнику грозненцев Андрею Семёнову вручили именную футболку с цифрой 200. Столько матчей сыграл игрок в официальных матчах за «Ахмат». Поздравляем и желаем удачи Андрею», — написано в сообщении пресс-службы клуба.
31-летний Семёнов выступает за «Ахмат» с 2014 года. С этого же года вызывается в сборную России. Защитник является воспитанником московского «Спартака». За карьеру также выступал в «Соколе», «Истре», «Носте», «СКА-Энергии», «Амкаре».
«Если я допустил ошибку, то новости вообще не читаю». Семёнов — об отношении к критике
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